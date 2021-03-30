banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Bu simge ne anlama geliyor?
Bu simge ne anlama geliyor?
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
YouTube'un video kalitesi düşecek
YouTube'un video kalitesi düşecek

Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2’inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

KİLİS 30.03.2021, 09:37
2
Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2’inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Kilis Fırıncılar Odası Başkanı Ömer Sevengül, PTT Kilis Başmüdürü Abdullah Nebioğulları, Merkez Müdürü Hayrettin Topalbekiroğlu ve İşletme Müdürü Sadık Duran, Kilis Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, Kilis Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Güven Özdemir, Başkan Yardımcısı Alaaddin Apalak, Yönetim Kurulu Üyesi Gülizar Çalbay ve 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u, göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur