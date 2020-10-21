Rektör Karacoşkun sosyal ve kültürel alan çalışmalarını inceledi
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA DOĞAN KARACOŞKUN, ÜNİVERSİTE MERKEZ KAMPÜSTE GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversitenin merkez kampüste yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Rektör Karacoşkun, İlahiyat Fakültesi çevresinde yeni nesil elektrikli araçlar için şarj istasyonunu da içerisinde barındıran araç otoparkı, yapımı bitmek üzere olan Kütüphane ve Kongre Merkezi ile Üniversite Camii çevre düzenleme alanlarında incelemelerde bulundu. Alan çalışmalarını kontrol ederken rektör yardımcıları, danışmanları ve daire başkanları da Rektörümüz Karacoşkun’a eşlik etti.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun inşaat, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarının yakında biteceğini söyleyerek, özellikle Kütüphane ve Kongre Merkezinin teknolojik ve fiziki kapasitesi ile kültürel etkinliklere sağlayacağı imkânlar açısından Kilis’e ve Üniversite için bir gurur kaynağı olacağını dile getirdi.
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