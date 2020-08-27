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Rektör Karacoşkun sosyal alan yapımı çalışmalarını inceledi
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA DOĞAN KARACOŞKUN, ÜNİVERSİTE MERKEZ KAMPÜS’TE YAPIMINA BAŞLANAN 5000 METREKARE ALAN ÜZERİNE YAPILACAK OLAN SOSYAL ALAN VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.
KİLİS 27.08.2020, 10:21
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite Merkez Kampüs’te yapımına başlanan 5 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan sosyal alan ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “ Yürüme yolları, süs havuzu ve sosyal donatı alanlarının olacağı bölge, peyzaj çalışmaları ile yeşil bir alana dönüştürülecek.Ayrıca İlahiyat Fakültesi’nin arka kısmına, içinde elektrikli araba şarj istasyonunun da olduğu 42 araçlık otopark ile çevre düzenlemesi de yapılacak” dedi.
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