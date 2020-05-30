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Rektör Karacoşkun Öğrencilerle sosyal medyada buluştu

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE REKTÖR PROF. DR. MUSTAFA DOĞAN KARACOŞKUN ÖĞRENCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ.

Rektör Karacoşkun Öğrencilerle sosyal medyada buluştu

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE REKTÖR PROF. DR. MUSTAFA DOĞAN KARACOŞKUN ÖĞRENCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:35
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Rektör Karacoşkun Öğrencilerle sosyal medyada buluştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun öğrencilerimizle bir araya geldi.

Moderatörlüğünü Dr. Öğretim üyesi Alper Yetkiner’in yaptığı söyleşi sosyal medya üzerinden canlı yayını üzerinden samimi bir ortamda gerçekleşti.

Birçok konuda Üniversitemiz öğrencilerinin sorularını içtenlikle cevaplayan Rektör Karacoşkun, sosyal medya aracılığıyla da olsa böyle bir söyleşide bir araya gelmenin sevindirici olduğunu belirtti.

Rektör Karacoşkun, pandemi sebebiyle tüm üniversitelerde olduğu gibi Üniversitemizde de uzaktan eğitime devam edildiğini, bu süreçte gerek öğrencilerin gerekse akademik ve idari personelin sağlıklarını en öncelikli konu olarak gördüklerini, bu sebeple final, bütünleme, tek ders, staj ve uygulamalı derslerin ödevlendirme yoluyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Üniversitenin sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan canlı yayında Rektör Karacoşkun, öğrencilerin eğitimlerini ilgilendiren konulardaki çalışmaları da değerlendirdi. Rektör Karacoşkun ile öğrenciler arasında gerçekleştirilen canlı yayında, Rektör Karacoşkun’a, Üniversitenin açılacağı tarih, bu yıl ki mezuniyet törenleri ve e-sınavlarla ilgili sorular soruldu.

Rektör Karacoşkun öğrencilerin ve velilerinin sağlığını önemsediklerini bu sebeple de yüz yüze bir mezuniyet töreninin bu yıl yapılmayacağını ifade etti. Ayrıca, YÖK’ün alacağı kararlar doğrultusunda ve normalleşme sürecinin yavaş yavaş tamamlanmasıyla beraber eskisi gibi öğrencilerin katılım gösterebileceği faaliyetlere başlamak için sabırsızlandıklarını da sözlerine ekledi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve oldukça verimli geçen Rektör-öğrenci buluşması, iyi dileklerle sona erdi.

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