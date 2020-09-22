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Rektör Karacoşkun İl Müdürü Bahattin Yetim ile bir araya geldi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA DOĞAN KARACOŞKUN, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ BAHATTİN YETİM İLE BİR ARAYA GELEREK YAPILACAK PROJELERİ ELE ALDI.

KİLİS 22.09.2020, 16:27
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Rektör Karacoşkun İl Müdürü Bahattin Yetim ile bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ile bir araya gelerek yapılacak projeleri ele aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la rektörlük makamında bir araya geldi.

Karacoşkun, gençlerin sadece bilimsel ve akademik açıdan değil, fiziki bakımdan da gelişimlerini önemsediklerini ve bunun için kampüsteki sportif alanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ayrıca Gençlik Spor İl Müdürlüğüyle birlikte sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiğini ifade eden Karacoşkun ortak paydanın gençler olduğunu belirtti.

İl Müdürü Yetim ise, gençler için yapılması gereken çalışmalarda 7 Aralık Üniversitesi ile uyumlu bir şekilde çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

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