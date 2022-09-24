Rektör Karacoşkun, dış ilişkiler değerlendirme toplantısına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Bingöl Üniversitesi’nin düzenlediği 2022 yılı dış ilişkiler koordinatörlüğü değerlendirme toplantısına katıldı.

Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen, programa, Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftci, Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Bingöl Üniversitesi Genel Sekreteri Öğr. Gör. Mesud Öğmen ve Bingöl Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü birim personelleri katıldı.

Rektör Karacoşkun dış İlişkiler ve Erasmus çerçevesinde tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla katıldığı toplantıda, Bingöl Üniversitesi’nin 15 yıllık genç bir üniversite olmasına rağmen güzel çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak’ı ve ekibini tebrik etti. Bunun yanında Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin yurtdışında da Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS) yaptığını, bu sınavlara yoğun katılım olduğunu ifade ederek üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenciler konusunda yapacağı ortak çalışmaların önem arz ettiğine dikkat çekti.

Toplantı sonunda Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak, toplantıya katılarak tecrübelerini paylaştıkları için Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’a teşekkür etti.