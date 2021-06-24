banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı

Rektör Karacoşkun, “Bengü Kantekin ile Üniversite Yolunda” programına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, özel bir TV kanalında yayınlanan “Bengü Kantekin ile Üniversite Yolunda” programına katıldı.

KİLİS 24.06.2021, 09:27
Rektör Karacoşkun, “Bengü Kantekin ile Üniversite Yolunda” programına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, özel bir TV kanalında yayınlanan “Bengü Kantekin ile Üniversite Yolunda” programına katıldı.

7 Aralık Üniversitesi’nin kısa tarihçesi, misyonu ve vizyonundan bahseden Karacoşkun, Üniversitede bulunan bölümler hakkında bilgi vererek yeni açılacak bölümlere ve bu bağlamda yapılan çalışmalara değindi. Karacoşkun, üniversitenin akademik kadrosu, yerleşkeleri, öğrencilere sağlanan kampüs, barınma ve sportif kültürel imkanları ve yabancı uyruklu öğrencileri hakkında da bilgi aktarımında bulundu. Karacoşkun, üniversitenin uluslararası bir üniversite olma sürecinde yaptığı çalışmaları da anlattı.

Bengü Kantekin, aktardığı bilgiler dolayısıyla Rektör Karacoşkun’a teşekkür etti
banner486
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
banner493