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Rektör Karacoşkun Barselona’da programa katıldı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “32nd Annual EAIE Conference and Exhibition”a katıldı.
KİLİS 14.09.2022, 11:34
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “32nd Annual EAIE Conference and Exhibition”a katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, bu yıl otuz ikincisi Barselona’da düzenlenen “32nd Annual EAIE Conference and Exhibition”a katıldı. Rektör Karacoşkun’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Kadir Polat eşlik etti.
Uluslararası Eğitim Birliği tarafından düzenlenen, dünyanın birçok yerinden üniversitenin katılım sağladığı, “The future in full colour” temalı etkinlik boyunca, Avrupa’daki Üniversiteler ile 7 Aralık Üniversitesi arasında Erasmus ve iş birliği imkanlarının görüşülüp değerlendirilmesi hedefleniyor.
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