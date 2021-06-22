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Rektör Karacoşkun akademisyenlerle bir araya geldi

Prof. Dr. Müjdat Avcı ve Doç. Dr. Ergün Kara, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.

KİLİS 22.06.2021, 10:08
Rektör Karacoşkun akademisyenlerle bir araya geldi

Prof. Dr. Müjdat Avcı ve Doç. Dr. Ergün Kara, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Müjdat Avcı ve Doç. Dr. Ergün Kara ile Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi.

Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Müjdat Avcı ve Ergün Kara’ya teşekkür etti.
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