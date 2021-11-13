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Rektör Aydın ile rektör Karacoşkun bir araya geldi
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.
KİLİS 13.11.2021, 09:58
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın ziyaretinden memnun olduğunu ifade eden 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mahmut Aydın’a teşekkür etti.