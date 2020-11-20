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Refüjlere kış bitkileri dikiliyor

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki refüjler ile parklara kış bitkileri dikilmeye başlandı.

KİLİS 20.11.2020, 10:28
Refüjlere kış bitkileri dikiliyor
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Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki refüjler ile parklara kış bitkileri dikilmeye başlandı.

Park ve Bahçe Müdürlüğü personeli tarafından parkların bakım çalışmaları aralıksız sürerken, çim biçme, yabani ot temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı. Kış bitkilerini refüjler ile parklara diken görevliler, vatandaşların ekilen kış bitkilerine zarar vermemelerini istedi.
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