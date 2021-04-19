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Refüjlerdeki ağaçlar budanıyor

Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde, refüj ve yollardaki ağaçların budama çalışmalarına devam ediyor.

KİLİS 19.04.2021, 11:16
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Refüjlerdeki ağaçlar budanıyor

Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde, refüj ve yollardaki ağaçların budama çalışmalarına devam ediyor.

Park Bahçe İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, Kent merkezinde bulunan ağaçların, park, ile refüj budama çalışmasına devam ediyor. Kilis merkezde bulunan ağaçların daha sağlıklı büyüyüp yeşermesi ve gelişimini kuvvetlendirmek için budama çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Budama çalışmaları, Kilis Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılırken, Ağaçların vatandaşlar tarafından bilinçsiz bir şekilde budanmamasını isteyen belediye yetkilileri, ağaçların belediye çalışanları tarafından yapıldığını belirttiler.
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