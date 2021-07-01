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Ramazan’dan Atatürk mahallesini ziyaret

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan’ın ismini verildiği caddeyi gezdi.

KİLİS 01.07.2021, 17:41
Ramazan’dan Atatürk mahallesini ziyaret

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan’ın ismini verildiği caddeyi gezdi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan Atatürk Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Başkan Ramazan, “Atatürk Mahallesi’nde bulunan Selahattin Kaplan Caddesi’ni açıyoruz. Aynı zamanda yürüyüş yolu da yapacağımız bu yeni caddemiz mahallelilerimize ve memleketimize hayırlı olsun” dedi.
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