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Ramazan’a hayırlı olsun ziyareti
Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
KİLİS 31.12.2020, 14:04
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Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.22 Ekim tarihinde Kilis Belediye Başkanı seçilen Servet Ramazan’a Şehitkamil Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Kaymakamı Tahir Şahin ve Şahinbey AK Parti İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, hazırlı olsun ziyaretinde bulundular.
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