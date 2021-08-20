Protokol üyeleri mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, 11 Mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Nurettin Mahallesi Habip Gözükızıl Taziye evinde Nurettin Mahallesi Muhtarı Murat Ateşalioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 11 mahalle muhtarının katıldığı toplantıya Vali Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile bazı daire amir ve müdürleri katıldı. Nurettin Mahallesine komşu olan 11 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda, muhtarlar, mahallelerin sorunları, başta olmak üzere artan hırsızlık olayları başta olmak üzere sıkıntılarını dile getirdiler.