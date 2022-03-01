Prof. Dr. Sami Güçlü, Rektörümüz Karacoşkun’la bir araya geldi

“Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” projesi kapsamında Kilis’e gelen Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı ve Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi.

Görüşmeye, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Halil Aldemir, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kanter, Felsefe Bölüm Başkanı Doç. Dr. Necati Demir, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Ali Genç ve Öğr. Gör. Kadir Polat katıldı.

Görüşmenin sonunda Rektörü Karacoşkun, Prof. Dr. Sami Güçlü ve ekibine teşekkür ederek faaliyetlerinde başarılar diledi.