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Prof. Dr. Bilal Acemioğlu korona virüse yenik düştü
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilal Acemioğlu, Covid-19 teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KİLİS 15.12.2020, 14:14
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilal Acemioğlu, Covid-19 teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Prof. Dr. Bilal Acemioğlu, korona virüs nedeniyle Kilis Devlet Hastanesinde tedavi görürken, durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Hastanede korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Bilal Acemioğlu’nun Kilis’te toprağa verileceği öğrenildi.
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