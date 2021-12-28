Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvid-i şerif okutuldu.

23 Aralık tarihinde hayatını kaybeden Kilisli devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından yatsı namazını müteakip Kayabaş Camii’nde Tehvid-i şerif okutuldu. AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara ile çok sayıda kişinin katıldığı programda hayatını kaybeden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya dua edildi.