Polis eşlerinden eğitime destek

Öğretmenevi Bahçesinde düzenlenen etkinlikte Vatandaşların desteği ve polis eşlerini katkılarıyla satılan ürünlerden elde edilen gelirler, Fakir öğrencilerin eğitiminde kullanılacak. Açılış Kilis Valisi Recep Soytürk’ün eşi Nurdan Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt’un eşi Rahşan Kurt tarafından açıldı. Emniyet Müdürü Kurt, Polis Eşleri Derneği Kilis Şubesinin etkinliğine Kilisli esnafların da destek verdiğini ifade ederek, “Buradan elde edilen gelirler, fakir ve yardıma muhtaç öğrencilerin eğitimi için kullanılacak. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.