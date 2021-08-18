Polateli’nde karantina ihlallerine taviz verilmiyor

Kilis’in Polateli ilçesinde jandarma ve polis Covıd-19 tedbirleri kapsamında ,karantinada olan vatandaşların kontrollerine sıkı bir şekilde devam ediyor.

Polateli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köylerde kapı kapı dolaşarak pozitif vaka ve temaslıların karantinada olup olmadıklarını kontrol ederek dışarı çıkmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor. Polateli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de İlçe merkezinde vatandaşları kurallara uymaları konusunda ikaz ediyor. Polateli Kaymakamı Semih Doğanoğlu jandarma ve polisler Covid- 19 ile mücadele kapsamında pozitif ve temaslı vatandaşların karantina sürecine uyup uyumadıklarını kontrol etiklerini ifade ederek, “ Karantina ihlali konusunda taviz vermeyecektir. Ceza kesme taraftarı değiliz vatandaşlarımız ceza boyutu bir tarafa kamu sağlığı konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz . Özellikle rica ediyorum maske kullanımı sosyal mesafe ve hijyen konularında hassas olalım inşallah elele vererek bu süreci atlatacağız. Hassasiyetlerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum "dedi