Son Dakika
AK Partili Makas: "Siyaset üretemeyenlerin kendisini nasıl zavallı bir duruma düşürdüğüne bir kez daha şahitlik ediyoruz"
Parktaki oyun gruplarını yakan 2 çocuk yakalandı
Kilis Belediyesine ait parktaki oyun gruplarını yakan 2 çocuk yakalanarak gözlem altına alındı.
KİLİS 16.11.2022, 14:52
Kilis Belediyesine ait parktaki oyun gruplarını yakan 2 çocuk yakalanarak gözlem altına alındı.
Edinilen bilgiye göre önceki gün Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Müftü Muharrem Efendi Caddesi üzerinde bulunan Musalla Parkı içerisindeki oyun parklarının yakılması olayını M.Y.S. ve M.B. isimli çocukların gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan çocuklar, ısınmak için ateş yaktıklarını, oyun gruplarına ateşin sıçradığını ifade etti.
Adliyeye sevk edilen çocuklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.