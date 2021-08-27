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Parkların bakımları sürüyor
Kilis Belediyi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde, yeşil alan, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürüyor.
KİLİS 27.08.2021, 13:44
Kilis Belediyi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde, yeşil alan, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürüyor.
Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, 24 saat esasına göre, park, mesire alanları, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Parkların çim biçme, yabani ot temizliği ve çevre düzenlemesi yapılırken, gecelide sulama işlemleri yapıldığı bildirildi.