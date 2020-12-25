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Parklar bakımdan geçiriliyor
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kentteki parkların kış öncesi bakımlarının yapıldığını söyledi.
KİLİS 25.12.2020, 12:29
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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kentteki parkların kış öncesi bakımlarının yapıldığını söyledi.Başkan Ramazan, Kilis’in değişmeye, gelişmeye ve güzelleşmeye devam ettiğini ifade ederek, “ Parklarımız sadece semtlerimizi değil şehrin ruhunu ve kimliğini de değiştirecek. Şehrimiz de ilk güvenli park niteliği taşıyacak olan parkımızda güvenlik kamerası, yeni kamelyalar, oyun grupları, oturma ve ağaçlandırma alanları ile Şehrimize yakışır bir mekan kazandırıyoruz” dedi.
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