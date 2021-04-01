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Park ve yeşil alanlarda çalışmaları hız verildi

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

KİLİS 01.04.2021, 14:50
Park ve yeşil alanlarda çalışmaları hız verildi

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Başkan Yardımcısı Erkmen, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin var gücüyle çalıştığını ifade ederek, “Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda yaptıkları çalışmalarına hız verdik. Kilis genelinde bulunan parklarda, orta refüjlerde ve kaldırımlarda hummalı çalışma başlatıldı. Parklarda çim biçme çalışmalarıyla birlikte tüm mahallelerde sürgün ot alma işlemleri ve orta refüjlerde ot biçme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor” dedi.
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