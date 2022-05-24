’’Özel Öğrenciler Okuyor’’ etkinliği düzenlendi

Kilis’te, ’’Özel Öğrenciler Okuyor’’ isimli etkinlik düzenlendi.

Vatan Özel eğitim Uygulama Okulu’nda, özel gereksinimi olan öğrencilerin büyük gayretleri ve öğretmenlerinin yoğun emekleri sonucunda özel öğrencilerin okumaya geçmesi nedeniyle ’’Özel Öğrenciler Okuyor’’ isimli etkinlik düzenlendi. Hazırlanan etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve şube müdürleri katıldı. Etkinlik, Vatan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin şarkı ve dans gösterileri ile başladı. Sonrasında 6 farklı sınıftan 7 öğrenci sırasıyla okumalarını gerçekleştirdi. Programda okumalarını tamamlayan özel gereksinimi olan öğrencilere okuma rozetleri takıldı ve okuma bayramı etkinliği için hazırlanan yaş pasta, öğrenciler ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafınca birlikte kesildi. Programının sonunda okul öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan günün anlamını içeren etkinlik panosu önünde, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Akkurt, Özel gereksinimi olan öğrencilerin akademik anlamda da gelişmelerine ve ilerlemelerine şahit olmanın mutluluğunu yaşatan tüm idareci, öğretmen, veli, öğrencilere gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür etti.