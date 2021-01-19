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Özel Kalem Müdürü Aray’ın acı günü
Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü İhsan Aray’ın annesi Kifayet Aray (88) son yolculuğuna uğurlandı.
KİLİS 19.01.2021, 14:41
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Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü İhsan Aray’ın annesi Kifayet Aray (88) son yolculuğuna uğurlandı.
88 yaşında hayatını kaybeden Kifayet Aray’ın cenaze namazı Asri Mezarlık camiinde kılındı. Cenaze namazına Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger,Ahmet Salih Dal, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, MHP İl Başkanı Mustafa Demir, dairi müdürleri ve çok ayıda kişi katıldı.Kifayet Aray, asri mezarlıktaki aile kabristanında defin edildi.