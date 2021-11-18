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Özel İdare’den Tarıma 1 milyonluk destek

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, Tarım projeleri için bir milyon TL’lik destek verdiklerini söyledi.

KİLİS 18.11.2021, 16:33
Özel İdare’den Tarıma 1 milyonluk destek

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, Tarım projeleri için bir milyon TL’lik destek verdiklerini söyledi.

Genel Sekreter Sümer, Kilis Valisi Recep Soytürk’ün talimatı bilgisi dahilinde İl Genel Meclisinin aldığı karar gereği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projelerine destek amaçlı Bir milyon TL aktarıldığını ifade ederek, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı projelere çiftçilerimize destek amaçlı Çiftçilerimize Fiğ ve Arpa dağıtım törenine katıldık. Gerçekleştirdiğimiz ve katkıda bulunduğumuz bütün projeler de bizi sürekli destekleyen ve projelerin onayında sürekli bakanlıklarda üst düzeyle görüşüp projelerimizi onaylatan Valimiz Recep Soytürk, İl Genel Meclis Başkanımız Şıhmehmet Yalçın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Milletvekilimiz Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanımız Servet Ramazan, İl Tarım ve Orman İl Müdürümüz Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Ziraat Oda Başkanımız İbrahim Kara, Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir’e Destek veren STK’lılara, projeleri hazırlayan teknik personeller ve emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma Çok teşekkür ediyorum Saygılarımı sunarım” dedi.

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