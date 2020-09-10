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Otomobil hırsızı fazla kaçamadan yakalandı
KİLİS’TE. ÇALINAN OTOMOBİL JANDARMANIN SIKI TAKİBİ SONUCU YAKALANDI.
KİLİS 10.09.2020, 12:14
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Kilis’te, çalınan otomobil jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 156 Jandarma imdat hattına Kilis Mehmet Şanlı Mahallesinde 42 FS 955 plakalı aracın çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe ve köy yollarını kapattı. Sıkı takibi sonucu çalınan otomobil Musabeyli ilçesi Balıklı Köyünde durduruldu. Otomobili çalan A.H. isimli şahıs yakalandı. Çalınan otomobil sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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