Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Osmanlı Basın Hayatında Kadın Yazarlar” başlıklı e-konferans düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) bünyesinde düzenlenen Kadın ve Aile Konferansları serisinin dördüncüsü “Osmanlı Basın Hayatında Kadın Yazarlar” başlıklı e-konferans Dr. Öğr. Üyesi Seher Maşkaraoğlu’nun yönlendiriciliği ve Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beyhan Kanter’in sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Sunumlarına dinleyicileri selamlayarak başlayan Kanter, kadın hareketinin Tanzimat’tan sonra ortaya çıktığından; kadınların eğitim hayatında yer alması ve kamusal alanda görülmesi gerektiğinden bahsederek, yine bu dönemde kadınların eğitimlerinin çocukların yetişmesi için gerekli olduğu görüşünün ortaya çıktığını belirtti.

II. Abdulhamit’in kadınlarla ilgili reformları olduğundan, yine bu dönemde kadınların en büyük destekçisinin erkekler olduğundan bahseden Kanter; Osmanlı basın hayatında yer alan kadın yazarları aktardı. Kanter, Bu yazarlar içerisinde Fatma Aliye’nin çok önemli olduğunu ve ününün İstanbul sınırlarını aştığını söyledi. Kanter, Oryantalist bir bakış açısına karşı çıkan Fatma Aliye’nin İslam’ın kadına her türlü imkânı sağladığını vurguladığını belirtti. Kanter, Ancak Fatma Aliye’nin, o dönemde feminist bir kimliğinin olduğunu söylemenin mümkün olmadığını da ekledi.

Kanter; Şair Nigar Hanım, Zeynep Sümbül, Fahriye Hanım, Emine Semiye gibi isimler hakkında da bilgiler aktardı.

Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.