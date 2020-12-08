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Ormanlara Fotokapanlar yerleştiriliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından fotokapanlar kontrol edilerek bazı bölgelere yenileri yerleştiriliyor.

KİLİS 08.12.2020, 14:58
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Ormanlara Fotokapanlar yerleştiriliyor
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından fotokapanlar kontrol edilerek bazı bölgelere yenileri yerleştiriliyor.

Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis’te bulunan ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştiriliyor. Yaban hayatını takip ve kaçak avcılıkla mücadele için Kilis geneline yerleştirilen fotokapanların kontrolleri ve bakımlarını yapılırken, ihtiyaç duyulan yerlere fotokapanlar yerleştirildiği bildirildi.
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