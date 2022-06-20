Orman yollarına yoğun bakım

Kilis’te yaz mevsimi ile birlikte orman yollarında yoğun bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, çalışmalar hakkında bilgi vererek, 250 kilometre tamir ve yol bakımı, 40 hektar yangın emniyet yolunun bakım ve onarımın yapımına devam edildiğini söyledi. Afrinçayı Orman İşletme Şefliği ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınları ile mücadelenin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için yeni orman yolları yapıldığını da hatırlatan Gümüş, ’’Mevcut orman yollarımızın ve yangın emniyet şeritlerimizin bakımlarını yapıyoruz. 250 kilometre tamir ve yol bakımı, 40 hektar yangın emniyet yolunun bakım ve onarımını yapıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor” diye konuştu.