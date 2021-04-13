banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı
İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Orman yolları yapılmaya başlandı

Kilis’te, 2.7 kilometre orman yolu açma çalışmalarına başlandı.

KİLİS 13.04.2021, 14:39
2
Orman yolları yapılmaya başlandı

Kilis’te, 2.7 kilometre orman yolu açma çalışmalarına başlandı.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2021 yılı programı dahilinde orman yollarının birbirine bağlanması için 2.7 kilometre yeni yol yapım çalışmaları başladı. özellikle orman yangınlarına müdahale ederken, yolu olmayan ormanlık alanlarda yangına müdahale etmekte zorluk çekilen bölgelerde yol açma çalışmalarının başladığı bildirildi. Bu yıl içerisinde 2.7 kilometrelik yolun açılarak, diğer orman yollarına bağlanacağı bildirildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
açık