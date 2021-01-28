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Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal veganları uyarıyor: Burun estetiğine ilaçla hazırlanın!

Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal, burun estetiği yaptırmayı düşünen vegan ve vejetaryenlerin ameliyat konusunda acele etmemeleri gerektiğini söyledi. Aksakal, hayatından hayvansal gıdaları çıkaranları "Burundaki kıkırdak yapıyı sağlamlaştırmak için destekleyici haplar kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ve bu haplara ameliyat tarihinden 4 hafta önce başlanması gerekiyor" diye uyardı.

KİLİS 28.01.2021, 10:11
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Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal veganları uyarıyor: Burun estetiğine ilaçla hazırlanın!

Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal, burun estetiği yaptırmayı düşünen vegan ve vejetaryenlerin ameliyat konusunda acele etmemeleri gerektiğini söyledi. Aksakal, hayatından hayvansal gıdaları çıkaranları "Burundaki kıkırdak yapıyı sağlamlaştırmak için destekleyici haplar kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ve bu haplara ameliyat tarihinden 4 hafta önce başlanması gerekiyor" diye uyardı.

Çok daha güzel bir burna sahip olmak istiyorsunuz ve bunun için kendinizi uzman ellere emanet etmeye hazırsınız. Ancak beslenme biçiminizde hayvansal gıdalara yer yoksa, ameliyat için acele etmeyin. Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal, başarılı bir operasyon için güçlü kıkırdak yapısına sahip olmak gerektiğini ve bunun ancak hayvansal gıdaların tüketimi ya da güçlendirici ilaç tedavisiyle mümkün olduğunu söylüyor.

Güçsüz kıkırdağı şekillendirmek zor

Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal, et tüketimi ile burun ameliyatları arasındaki ilişkiyi şöyle açıklıyor: “Burunda şekillendirilmesi gereken iki önemli anatomik yapı vardır. Bunlardan biri kemik yapı, diğeri ise kıkırdak yapıdır. Güçlü kıkırdakları olan burunları şekillendirmek bizler için çok daha kolay. Ancak güçsüz kıkırdaklı hastalarda kıkırdağı şekillendirmek zor, güçlendirmek ise maalesef pek mümkün değil. Geriye doğru araştırma yaptığımızda güçsüz kıkırdağı olan kişilerin vegan ya da vejetaryen kişiler olduğunu fark ettik. Sadece hayvansal gıdalarda olan ‘kondroitin sülfat’ adlı madddenin vücutta eksik olması ve takviye edici gıdalarla bu eksikliklerin tamamlanmaması eklem ağrılarına yol açtığı gibi kıkırdaklarda aşınmaya ve iyileşmemeye de neden olur. Kondroitin sülfat, kıkırdak yapının temel taşıdır. Ve sadece hayvansal gıdalarda mevcuttur.”

Ameliyat sonrası kıkırdakta eğilme olabilir"

Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal, vegan ve vejetaryenlerin ameliyat sonrası iyileşme sürecinde sorun yaşayabileceklerine dikkat çekiyor. Aksakal, "Biz ameliyat sırasında, özellikle kapalı burun estetiğinde kıkırdaklara ve ligamanlara güveniyoruz. Eğer kıkırdak yapılar güçsüzse, ki bu tecrübeli cerrahların kolaylıkla anlayabildiği bir durumdur, ameliyatta istenilen sonuca ulaşılsa bile burun iyileşme süresi 1 yıl olduğu için kıkırdakta tekrar eğrilmeler ve burun ucu düşmeleri gibi istenilemeyen sonuçlar meydana gelebilir" dedi.

Ameliyattan 4 hafta önce ilaç tedavisinde başlanmalı"

Op. Dr. Alper Aksakal’a göre ameliyat olmayı planlayan vegan ve vejetaryenler için çözüm, destekleyici ilaç tedavisi. Aksakal, "Hayvansal gıdalar tüketmeyen hastalarımıza destekleyici tedavi olarak kullanılması gereken hapları tavsiye ediyoruz. Bu haplara ameliyat tarihinden 4 hafta öncesinde başlanmalı ve ameliyattan sonra 6 ay boyunca kullanılmalı. Bu tedavi hem hastanın kıkırdaklarının güçlenmesini sağlayarak ameliyat başarısını artıracaktır hem de ameliyat sonrası burun ucu düşmesi, burun ucu eğrilmeleri gibi istenmeyen sonuçların önüne geçecektir" diye konuştu.
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