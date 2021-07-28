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Okula hobi bahçesi

Kilis Belediyesi tarafından hazırlanan proje Birleşmiş Milletler desteğiyle okullara hobi bahçesi yapılıyor.

KİLİS 28.07.2021, 12:28
Okula hobi bahçesi
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Kilis Belediyesi tarafından hazırlanan proje Birleşmiş Milletler desteğiyle okullara hobi bahçesi yapılıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilen proje kapsamında okullara farklı konularda destek sunmaya devam edildiğini ifade ederek, "Şehit Sakıp Ortaokulu bahçesi içinde Hobi Bahçesi oluşturuyoruz. Bu tür sosyal projeler devam edecektir” diye konuştu.
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