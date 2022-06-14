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Öğretmenevinde sanat sergisi

Kilis’te, öğretmen evinde görsel sanatlar öğretmenlerinin katıldığı bir sergi düzenlendi.

KİLİS 14.06.2022, 14:45
Öğretmenevinde sanat sergisi

Kilis’te, öğretmen evinde görsel sanatlar öğretmenlerinin katıldığı bir sergi düzenlendi.

Görsel sanat sergisi Kilis Milli Eğitim Müdürü Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile okul müdürleri tarafından açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis’te bu tür sosyal faaliyetlerin devamını istediğini ve kendilerince de destekleneceğini söyledi. Sergiyi Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kurtboğan, Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü İbrahim Halil Patoğlu, yine aynı okuldan Melek Küçükoğlu ve Şeyma Karakurt hazırladılar.

Sergi üç gün boyunca açık kalacağı bildirildi.

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