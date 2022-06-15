Öğretim üyeleri doğada oryantiring etkinliği gerçekleştirdi

Doğada Oryantiring etkinliğine, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alper Yetkiner ve fakülte öğretim elemanları katıldı.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Doğaya Saygı” temalı oryantiring etkinliği yaklaşık 7 kilometrelik bir alanda gerçekleştirildi. Parkur alanı, Fericek Köyü - Afrin Vadisi - Ravanda Kalesinin Kuzey Etekleri - Belenözü Tepesi - Belenözü Köyü patika yolları olarak belirlendi. Tarihi, coğrafi ve kültürel çeşitliliğin yoğun hissedildiği coğrafyanın zenginliğinde doğada oryantiring yapmak öğretim elemanlarına eşsiz deneyimler yaşattı.