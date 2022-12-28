Öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor

Kilis’te trafik ekipleri tarafından ilk ve orta okulda okuyan öğrencilere yönelik olarak, trafikte neler yapacakları anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk ve orta dereceli okullarda, öğrencilerin trafik bilincini aşılamak amacıyla, "Emniyet Kemeri ve yaya geçitlerinin kullanımı ile öğrenci servislerinde dikkat edilecek hususlar” konularında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Uygulamalı olarak ta trafikte neler yapılacağını anlatan ekipler, öğrencilerin trafik kurallara konusunda bilinçlenmesini sağlıyor.