banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Öğrencilere tabiatın korunması eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere Biyolojik Çeşitlilik, Biyokaçakçılık, Tabiatın Korunması ve Doğa Turizmi kapsamında eğitim verildi.

KİLİS 18.06.2021, 15:25
Öğrencilere tabiatın korunması eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere Biyolojik Çeşitlilik, Biyokaçakçılık, Tabiatın Korunması ve Doğa Turizmi kapsamında eğitim verildi.

Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis’te, ilkokul ile orta okullarda Tabiatın korumasına yönelik olarak eğitimlere başlandı. Öğrencilere Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü personeli tarafından Biyolojik Çeşitlilik, Biyokaçakçılık, Tabiatın Korunması ve Doğa Turizmi kapsamında eğitim verildi. Eğitime katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Eğitimlerin sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyularak, devam edeceği öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
21°
hafif yağmur
banner493