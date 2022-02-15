Öğrencilere, öğrencilere ’SİBERAY’ programı etkinliği düzenlendi.

Kilis’in Musabeyli ilçesinde öğrencilere, öğrencilere ’Siberay’ programı etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Musabeyli ilçesinde Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan ’SİBERAY’ programı çerçevesinde, Çok Programlı Lisesi’ndeki 138 öğrenciye yönelik, "Sosyal Medya Kullanımı, İnternet Bağımlılığı, Siber Zorbalık" konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.