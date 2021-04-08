Oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bir kişi oğlunu tabanca ile vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre Ü.D. (50), ailevi mesele yüzünden tartıştığı oğlu Yusuf Dönmez’i (27) Hürriyet Mahallesi’ndeki iş yerinde tabanca ile ateş açarak ağır yaraladı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Dönmez, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ü.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.