“Obezite ve Fiziksel Aktivitenin Önemi” anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Obezite ve Fiziksel Aktivitenin Önemi” konulu konferans verildi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda Cankurtaran Topluluğu tarafından, Öğr. Gör. Mehmet Ferhat Karaoğlan’ın sunumlarıyla “Obezite ve Fiziksel Aktivitenin Önemi” başlıklı konferans gerçekleştirildi. Karaoğlan, Konferansta tüm dünyada son zamanların en büyük sağlık problemi olarak karşımıza çıkan obeziteden kurtulmanın önemini vurgulayan ve vücut kitle endeksinin önemine değinerek, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite hakkında bilgi verdi.

Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.