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Nilay Arslan: Doğum Haritasını bilen kendini bilir

Holistik Terapi Uzmanı Nilay Arslan, Astroloji alanının en çok merak edilen uygulamalarından biri olan doğum haritası analizi hakkında bilgiler paylaştı.

KİLİS 13.12.2021, 10:25
Nilay Arslan: Doğum Haritasını bilen kendini bilir

Holistik Terapi Uzmanı Nilay Arslan, Astroloji alanının en çok merak edilen uygulamalarından biri olan doğum haritası analizi hakkında bilgiler paylaştı.

Holistik Terapi Uzmanı Nilay Arslan, “Doğum haritası nedir” sorusunu yanıtlayarak, “Doğum haritamız, dünyaya gözlerimizi açtığımız sırada gökyüzünün sahip olduğu anlık görüntüdür. İlk nefesi aldığımız o andan itibaren, gökyüzündeki matematiksel kodlar gezegenler vasıtasıyla bizi etkilemeye başlar. Bu anlar, evrenin enerjileriyle uyum sağladığımız zamandır. Doğduğumuz anda gökyüzünde var olan simgeler, bizim natal haritamızı gösterir. Haritamız, yaşam dersleri için ipuçları verirken, kişilik özelliklerimizi ortaya çıkarabilir, tüm bunların yanı sıra ruhumuzun amacına giden yolu bulmamıza da yardımcı olur” dedi.

“Tıpkı parmak izi gibi herkesin haritası farklıdır”

Bir kişinin doğum haritasının çıkarılabilmesi için dünyaya geldiği gün, ay ve yılın dışında doğduğu saat ve şehrin de bilinmesi gerektiğini belirten Nilay Arslan, “Tıpkı parmak izi gibi herkesin haritası farklıdır. Gökyüzünün o andaki fotoğrafı, evrende sadece bize ait bir hikâyeyi anlatır. O yüzden doğum haritamız sadece bize özeldir” dedi.

Arslan, gök cisimlerinin o anki açılarının tüm hayatımız üzerinde etkili olduğunu söyledi

“Matematiksel ve astronomik hesaplamalarla çıkarılan doğum haritalarında Güneş, Ay ve gezegen konumlarının yanı sıra bunların birbirleriyle olan ilişkileri, başka bir deyişle aralarındaki açılar da tespit edilir. Doğum anında Ay’ın Güneş’le olan ilişkisi, doğmadan önce yaşanan yeni ay ve dolunaylar ile Güneş tutulmaları da astrolojik doğum haritalarının yorumlanmasında önemli bir yere sahiptir” şeklinde konuştu.

“Burcunuz aynı olsa dahi özellikleriniz aynı olmaz”

Nilay Arslan, aynı gün doğan kişilerin farklı özelliklere sahip olmasının nedenini ise şöyle açıkladı: “Doğum gününüz size Güneş burcunuzu, doğduğunuz saat ise yükselen burcunuzu söyler. Ay, Mars, Merkür ve Venüs doğduğunuz gün ve saatte hangi burçtaysa, her biri size ayrı özellikler verir. Bu nedenle burcunuz aynı olsa dahi başkalarıyla farklı özelliklere sahipsinizdir. Zaten tüm bu sebeplerle doğum haritanızın analiz edilebilmesi için doğduğunuz saatin, hatta dakikanın bilinmesi gerekir. Gün içinde saat nedeniyle yükselen burcunuzun değişmesi gibi Ay, Merkür gibi hızlı değişen gökcisimleri nedeniyle de karakter özellikleriniz etkilenebilir. Sizinle aynı gün doğan biriyle aranızdaki farklılıkların sebebi budur.”

“Geleceğe dair ipuçları verir”

Nilay Arslan, kişinin hem farkında olmadığı özelliklerini keşfetmek hem de ilerleyen dönemlerde başına gelebilecek olaylar hakkında önceden fikir sahibi olmak için doğum haritası analizi yaptırabileceğini söyleyerek, “Harita analizinde Güneş, Ay, Merkür, Mars ve Venüs, sizi tanımlayan önemli özellikleri gösterir. Gezegenler ve burçların konumu, geleceğe dair öngörülerde bulunmaya da destek verir. Fiziksel sağlığınız, aşk konusunda şanslı-şanssız alanlarınız, hayatta karşılaşacağınız zorluklar, geçireceğiniz kazalar, travma oluşturan olayları tahmin etmekte kullanılır. Doğum haritası; hayata nasıl başladığınızı, anne-babanızdan destek alıp alamadığınızı veya atalarınızdan geçen travmaları da söyler” ifadelerini kullandı.

“Mutsuzluğun cevabı evlilik analizinde”

Nilay Arslan’a göre, doğum haritasına bakarak kişinin ilişkilerinde ve evliliğinde neden mutluluğu bulamadığını anlamanın mümkün olduğunu ifade ederek, “Kendine ‘Evliliğim, ilişkim neden bitti’ diye soran birinin, cevabı doğum haritasında yaptıracağı evlilik analiziyle bulması mümkündür. Bunun dışında Hint astrolojisine özel ‘Evlilik Haritası’ adlı bir harita daha var. Evlilik haritası, evleneceğimiz kişi ya da kişilerin hayatları hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Evlenme ve boşanma konularına dair ipuçları verir” diye konuştu.

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