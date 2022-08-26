Son Dakika
Sivasspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. G Grubu’nda mücadele edecek olan kırmızı-beyazlı ekip, Slavia Prag (Çekya), Cluj (Romanya) ve Balkani (Kosova)
Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. A Grubu’nda mücadele edecek olan turuncu-lacivertli ekip, Fiorentina (İtalya), Hearts (İskoçya) ve Rigas Skola (Letonya) ile karşılaşacak.
Başkan Büyükkılıç: “Şehrinden haberdar olmayan siyasiler, kamuoyunun zihnini bulandıran yaklaşımlar sergiliyor”
Musabeyli ile Elbeyli kaymakamları görevlerine başladı
Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi ile Elbeyli Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, ilçelerine gelerek görevlerine başladı.
KİLİS 26.08.2022, 15:29
Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi ile Elbeyli Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, ilçelerine gelerek görevlerine başladı.
Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, Musabeyli ilçesinde göreve başladığı gün Şehit alilerini, gazileri evlerinde ziyaret ederek, hal hatırlarını sordu. Elbeyli Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ise bugün göreve başlayarak, ilçe protokolü ile tanıştıktan sonra şehit aileleri ve gaziler ile bir arayaca geleceği öğrenildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
26
parçalı az bulutlu
Sayfalar Tümü