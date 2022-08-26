Musabeyli ile Elbeyli kaymakamları görevlerine başladı

Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi ile Elbeyli Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, ilçelerine gelerek görevlerine başladı.

Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, Musabeyli ilçesinde göreve başladığı gün Şehit alilerini, gazileri evlerinde ziyaret ederek, hal hatırlarını sordu. Elbeyli Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ise bugün göreve başlayarak, ilçe protokolü ile tanıştıktan sonra şehit aileleri ve gaziler ile bir arayaca geleceği öğrenildi.