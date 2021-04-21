Musabeye içme suyu Afrın barajından verilecek

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı köylerin içme suyunun Afrın barajından verilmesi için protokol imzalandı.

Kilis Yukarı Afrin projesinin kapsamında Musabeyli Branşmanından, Musabeyli İlçesi ve köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını gidermek üzere DSİ Genel Müdürlüğü adına İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürü Mustafa Gözükara ile protokol imzalandı. Protokole DSİ adına İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürü Mustafa Gözükara, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Halil Nacaroğlu imza attı.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, “Musabeyli ile köylerine içme suyu verilecek olmasında emeği geçen Valimiz Recep Soytürk, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş’a, Milletvekillerimiz Mustafa Hilmi Dülger’e, Ahmet Salih Dal’ a, DSİ Genel Müdürlüğüne ve Bölge Müdürlüğüne, Kilis Belediye Başkanımız Servet Ramazan’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.