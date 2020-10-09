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Motosiklet parkları sorun oluyor
KİLİS’TE, GELİŞİ GÜZEL PARK EDİLEN MOTOSİKLETLER NEDENİYLE VATANDAŞLAR SOKAKTA YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ.
KİLİS 09.10.2020, 10:11
Kilis’te, gelişi güzel park edilen motosikletler nedeniyle vatandaşlar sokakta yürüyemez hale geldi.
Halkın yoğunluk olarak kullandığı alış verişin kalbi olan Paşa Hamamı civarında dar sokaklara gelişi güzel olarak park edilen motosikletler nedeniyle vatandaşlar çarşıda yürüyemez hale geldi. Bir çok esnafında iş yerlerinin önüne motosikletlerini park etmesi nedeniyle vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Vatandaşlar, gelişi güzel park edilen motosikletler ile ilgili emniyetin çalışma yapması gerektiğini, çarşıda yürüyemez hale geldiklerini ifade ettiler.
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