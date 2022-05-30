Moritanya’da uluslararası öğrenci sınavı gerçekleştirdi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında, Yabancı Öğrenci Sınavı’na (YÖS) yönelik iş birliğini kapsayan protokol ile yurtdışında 57 merkezde Uluslararası Yüksek Öğretim Öğrenci sınavı (YÖS) gerçekleştirildi.

Moritanya İslam Cumhuriyeti’nin başkenti Nouakchott’ta yapılan sınavda koordinatör olarak Rektör Yardımcısı Halil Aldemir görev aldı. Sınav öncesi çeşitli temaslarda bulunan Aldemir, Moritanya İslam Cumhuriyeti eski Sağlık ve Millî Eğitim Bakanı, UNESCO Bölge Temsilcisi ve şu an Modern Chinguetti Üniversitesi Rektörü olan Dr. Mohamed El Mokhtar Ould Bah ile bir araya geldi. İki üniversite arasında iş birliği imkânlarının ele alındığı görüşme karşılıklı güzel temennilerin dile getirilmesiyle sona erdi.

Aldemir, ana okulu mezuniyet törenine de katılım sağladı.