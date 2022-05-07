banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Yargıtay’dan hizmetliyi gözetleme kararı
Yargıtay’dan hizmetliyi gözetleme kararı
En güzel hediyeyi annesine o verdi
En güzel hediyeyi annesine o verdi
Çaykur Rizespor ve Altay, Süper Lig'e veda etti!
Çaykur Rizespor ve Altay, Süper Lig'e veda etti!
Her 10 şirketten 9'u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor
Her 10 şirketten 9'u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor

Milletvekili Dülger’in Anneler Günü mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, ’Anneler Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.

KİLİS 07.05.2022, 15:21
Milletvekili Dülger’in Anneler Günü mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, ’Anneler Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, şefkatin, merhametin, fedakarlığın ve sınırsız sevginin timsali, en kıymetli sığınak, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerin Anneler Günü’nü tebrik ettiğini belirtti.

Dülger, mesajında, "Annelerimiz sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Bizler, ‘cennetin annelerin ayakları altıda’ olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, ’ana gibi yar olmaz’ diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Onlara daima azami düzeyde hürmet ve ihtimam göstermemiz, hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduklarını kendilerine bizzat hissettirmemiz, emeklerinin boşa gitmediğini göstermemiz, ebeveyne hürmet konusunda çocuklarımıza örnek olmamız büyük önem arz etmektedir. Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız, onların gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece iyi bir insan, iyi bir toplum, iyi bir devlet olduğumuzu gösteririz. Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, gücümüz olan annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesinler. Ömürlerini ailelerine, çocuklarına vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden başta canından aziz evlatlarını bu vatan uğruna şehit veren annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hayattakilere de evlatlarıyla sağlık, mutluluk, huzur dolu bir ömür diliyor, Anneler Günü’nü gönülden tebrik ediyor en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadesine ver verdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 07 Mayıs 2022
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:13
Yatsı 21:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Karagümrük 36 56
6. Alanyaspor 36 56
7. Beşiktaş 35 54
8. Adana Demirspor 36 53
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 36 43
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Crystal Palace 35 44
10. Brighton 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 35 43
14. Leicester City 33 42
15. Southampton 36 40
16. Burnley 35 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 35 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 35 44
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Granada 35 34
17. Mallorca 35 32
18. Cadiz 34 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 34 28
16°
açık