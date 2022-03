Milletvekili Dülger’in 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, sağlık hizmetlerinin sunulmasında fedakarca çalışan hekimlerin, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladığını belirtti. Dülger, mesajında “Yaşam için temel şart ve Anayasal bir hak olan sağlıklı yaşam hakkı, insan hayatına verilen önemin bir göstergesidir. Vatandaşların sağlıklı olarak yaşamlarına devam etmelerini sağlayacak, etkili, kaliteli sağlık hizmetlerini sunmak, devletlerin en öncelikli görevlerinin başında gelmektedir. Devlet olarak ülkemizin refahını arttırmak, halkımıza daha sağlıklı ve kaliteli hizmet vermek, vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılama konusunda gerekeni yapıyor ve olumlu sonuçlarını da görüyoruz. İlerleyen yıllarda da 2023 vizyonumuz çerçevesinde yeni çalışmalar ile hem vatandaşımızın sağlık ihtiyacını karşılamaya, hem de sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirmeye yönelik daha güçlü adımlar atacağız. Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve her alanda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşecek seviyede olan Türkiye, sağlık alanında da ne kadar ileride olduğunu yaptığı başarılı çalışmalarla ve önemli yatırımlarla birlikte sunulan sağlık hizmetlerinde kanıtlamıştır. Bu başarıda başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarının da büyük emeği vardır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla yurdumuzun her köşesinde insan sağlığı için fedakârca hizmet ediyorlar karşılaştığı türlü güçlüklere rağmen vatandaşlarımızın sağlık sorunlarına yönelik insanüstü mücadele gösteriyorlar özellikle Tüm dünyanın uğraştığı korona virüs ile birlikte önemi daha da fazla anlaşılan tüm sağlık personelleri, gece gündüz, soğuk sıcak demeden şartlar ne olursa olsun fert ve toplum sağlığını korumak, insanların mutluluğunu sağlamak, herkesin derdine çare olmak için mücadele etmeye devam ediyorlar. Bu mücadelede karşılaşılan olumsuz koşullar, beraber omuz omuza çalıştığı ekip arkadaşlarını kaybetmenin hüznü, ailelerine virüs bulaştırma korkusu onları yoldan döndürmedi. Her zaman olduğu gibi insan sağlığını her şeyden üstün tuttular ve yardım için bir an bile tereddüt etmediler. Ülkemizde modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen 14 Mart Tıp Bayramı’nda, salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personellerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Hekimlerimizin hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart tıp bayramını kutluyorum” ifadelerine ver verdi.