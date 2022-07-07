Milletvekili Dülger’den Kurban bayramı mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, mesajında Kurban Bayramı’na kavuşmanın hazzını yaşadıklarını belirterek, ’’Bayramlarımız, bizleri fıtratımızla buluşturan, sevgi ve kardeşlik bilincimizi yenileme, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleridir, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Kurban; Rabbimize, birbirimize, hakka, hakikate, iyiye, doğruya, güzele, yakın olmak demektir. Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakârlığın simgesi olan Kurbanın ve Kurban Bayramının anlamını çok iyi kavramak mecburiyetindeyiz. Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın tarihi dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde, milletçe dayanışma ve kenetlenmeye muhtaç olduğumuz bu günlerde, bayramın manevi ikliminin her alanda aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum. Millet olarak nice zorlukları birlik beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle bilgiyle, hikmetle, sabır ve dua ile atlatacağız inşallah. Bu günler, aynı zamanda Hac ibadetinin ifa edildiği; dilleri, ırkları, tenleri, renkleri, kültürleri ve coğrafyaları farklı milyonlarca Müslümanın, Arafat meydanında, dualar eşliğinde, müstesna bir kardeşlik manzarası sergilediği günlerdir. Ebedi kardeşliğimizi, tebrikler ve tekbirlerle yeniden ihya ettiğimiz bayram günlerinde, muhtaçların hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Selamlaşarak, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak bayram sevincini çoğaltmalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmektir” ifadelerini kullandı.

Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü, “Aile büyüklerimizin hayır dualarını alırken, gözlerimizin nuru, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken, öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmayalım. Evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı hatırlamalı kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine ve ümitlerinin yeşermesine vesile olmalıyız. Her biri birer kahramanlık ve fedakarlık abidesi olan tüm şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bu bayramda da özellikle, şehitlerimizin yakınlarını yalnız bırakmayalım. Aynı şekilde, bayram ziyareti için yola çıkan tüm kardeşlerimden, trafik kurallarına riayet etmelerini, dikkatli şekilde araç kullanmalarını hassaten rica ediyorum. Gidişiniz de dönüşünüz de bayram olsun.Bu duygularla, kurbanlarımızın Allah katında makbul olmasını diliyor, huzur ve saadet dolu bir bayram geçirmenizi Rabbimden temenni ediyorum. Kilisli hemşerilerimle birlikte yurtdışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Kurban bayramını kutluyor, Bayramın daha güzel günlerin müjdecisi olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” ifadesini ver verdi.