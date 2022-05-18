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Milletvekili Dülger’den 19 Mayıs mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

KİLİS 18.05.2022, 12:15
Milletvekili Dülger’den 19 Mayıs mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı gün olduğunu belirtti. Dülger mesajında, ’’İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, Cumhuriyeti emanet ettiğimiz siz gençlerimize duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Samsun’da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz. Müreffeh yarınlar için umudumuz, şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Edem, irade ve cesaretle Türkiye’yi şahlandıracak en büyük gücümüz sizlersiniz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışarak, tarihimize ve değerlerimize sadakatle; Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız, bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık olarak ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve sorumluluğunu üstlenmeniz, Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkmanız geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Dülger mesajının devamında ise, ’’Her şeyin hızla değiştiği bir çağı yaşıyoruz. Bu hızlı değişim içinde bilimde, sağlıkta, sanayide, teknolojide ve sanatta sizin enerji ve heyecanınıza, sizin arzu ve hayallerinize bu ülkenin her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak. Omuzlarınızdaki bu yükün ağırlığını ve sorumluluğunu asla unutmayın. Sizlerin umutla parıldayan gözlerinizde, coşkuyla çarpan kalplerinizde, aydınlık yüzlerinde, Kurtuluş Savaşımızı zaferle taçlandıran irade, kararlılık ve inancı görüyorum. Semalarında ezanların çınladığı, ufuklarında al bayrağın dalgalandığı özgür, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak milli mücadelemizin yıl dönümünde yüz akımızla hep birlikte geleceğe koşalım. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle eşsiz medeniyetimizden aldıkları güçle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak gençlerimizin ve tüm milletimizin bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ülkesi ve milleti için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yâd ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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